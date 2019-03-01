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14:19 01.03.2019

ЦИК подчеркивает, что решение суда о признании недействительным постановления по агитации еще не вступило в силу и будет обжаловано

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ЦИК подчеркивает, что решение суда о признании недействительным постановления по агитации еще не вступило в силу и будет обжаловано

Центральная избирательная комиссия Украины подчеркивает, что решение Шестого апелляционного административного суда о признании противоправным и недействительным постановления ЦИК №376 от 22 февраля, которым разъяснялись аспекты ведения предвыборной агитации, еще не вступило в силу и будет обжаловано в Верховном суде.

"Центральная избирательная комиссия намерена обжаловать решение суда первой инстанции, а, следовательно, окончательное судебное решение в этом вопросе будет принято Верховным судом", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК в пятницу.

В ЦИК также указали, что есть другое решение Шестого апелляционного админсуда от 28 февраля по иску кандидата в президенты, народного депутата Виталия Куприя, которым данное постановление с разъяснением по предвыборной агитации признано правомерным.

"При таких обстоятельствах преждевременно распространена отдельными субъектами информация о том, что постановление ЦИК от 22 февраля 2019 года № 376 является неправомерным или не подлежащим исполнению, является безосновательным и необоснованным, а также таким, что заведомо направлено на давление и дискредитацию ЦИК в целях делегитимизации избирательного процесса", - отметили в комиссии.

Как сообщалось, в ночь с 28 февраля на 1 марта Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко о признании противоправным и недействительным постановления ЦИК от 22 февраля, которым разъяснялись аспекты ведения предвыборной агитации, в частности, на основании неоплачиваемых договоров.

"Мы доказали, что ЦИК вышла за пределы своих полномочий, она не имела права толковать императивную норму, которая запрещает оформление договоров с избирателями, какие-либо доплаты им с избирательного фонда. Таким разъяснением они хотели через компенсацию затрат легализировать просто раздачу наличных средств через "прокладку", то есть избирательный фонд перечислят средства на общественную организацию, а она должна компенсировать якобы затраты на телефонную связь, проживание, поездки", - пояснил агентству "Интерфакс-Украина" представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

Как сообщалось, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.

В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.

Теги: #цик #гриценко
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