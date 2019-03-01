Выборы2019

Выборы

13:40 01.03.2019

Президентские выборы не повлияют на боевую готовность украинской армии - командующий ООС

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Президентские выборы не повлияют на боевую готовность украинской армии - командующий ООС

Проведение в Украине президентских выборов 31 марта не повлияет на боевую готовность войск и удержание занимаемых ими боевых позиций, утверждает командующий ООС на Донбассе Сергей Наев.

Говоря о возможной эскалации ситуации в период выборов, С.Наев отметил, что прогнозировать ее вероятность сложно, поскольку действия РФ и боевиков непредсказуемы.

"Все украинцы уже поняли, насколько непредсказуемо, нечестно и нечисто может действовать страна-агрессор. Известно, что и на государственные и религиозные праздники в Украине, и тем более тогда, когда в нашем государстве происходят какие-то политические процессы, Россия часто усиливает натиск на Украину, а ее оккупационные войска — огневое влияние на позиции Объединенных сил", - рассказал С.Наев в интервью изданию "Тиждень".

Командующий ООС заверил, что "избирательное право военнослужащих будет обеспечено, и голосование никоим образом не повлияет ни на боевую готовность войск, ни на удержание занимаемых позиций".

Кроме этого, С.Наев сообщил, что все военнослужащие, которые несут службу в районе ООС, смогут воспользоваться конституционным правом и проголосовать на президентских выборах 31 марта. Подготовка к проведению голосования для ВСУ уже ведется больше месяца.

Теги: #всу #оос #сергей_наев #выборы
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