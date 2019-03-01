Выборы2019

Выборы

13:16 01.03.2019

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

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Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что решил снять свою кандидатуру с выборов на пост президента Украины и присоединиться и поддержать кандидата в президенты, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

О своем решении А.Садовый сообщил во время брифинга в Киеве.

"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента, поэтому я принял решение: я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - сказал А.Садовый.

Кроме этого, мэр Львова сообщил, что сейчас нет абсолютно никакого соглашения с А.Гриценко и его решение станет "первым шагом" на пути к всеобщему объединению демократической оппозиции.

А.Садовый добавил, что подпишет с А.Гриценко на следующей неделе публичную сделку: "Это не безусловная поддержка. Мы в начале следующей недели подпишем публичную сделку. И там, в той сделке, будут очень важные принципы. Принципы относительно обороны и безопасности нашей государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы относительно оккупированных территорий, чистоты кадровой политики. Я думаю, это важно для нас всех", - подытожил он.

В свою очередь А.Гриценко поблагодарил А.Садового за такое решение.

"Психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение. Победное решение! Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук после заявления А.Садового.

Теги: #садовый #выборы #гриценко
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