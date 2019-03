Арьев: На счета "Квартала 95" из ПриватБанка вывели $41 млн

Нардеп от партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев заявляет, что из "ПриватБанка", когда он был еще не национализирован, вывели на счета студии "Квартал 95" 41 миллион долларов.

"Как $41 млн средств вкладчиков ПриватБанка было выведено на счета комиков "Квартала 95" через кредитование связанных с Коломойский компаний. Произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которое расследовал Kroll после выведения Коломойским и компанией $6 млн средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По его словам, в 2012 году ПриватБанк выдал кредиты на сумму более 400 млн грн (по курсу 8 грн/долл) компаниям "Реализма Ойл" и ООО "ТД Карпатнафтотрейд", которые входят в структуру группы "Приват" И.Коломойского.

"Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО "Укртранснафта", менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским. Руководителем "Укртранснафты" в то время является Александр Лазорко – руководитель других компаний группы Приват и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещению на хранении на заводах группы "Приват"", - написал нардеп.

Он указывает, что в течение нескольких дней $38,2 млн были выведены из "Укртранснафта" на счета компании Transit SA в Кипрской филиала Банка, которая зарегистрирована в Швейцарии на И.Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса (25%).

"Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре офшорки, зарегистрированных на лиц, которые представляют интересы Коломойского и являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате $41 млн оседает на компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергея Мельника – еще одного представителя номинальных держателей. Он "владеет" более 40 компаниями, имеющими счета в ПриватБанке на Кипре, и является членом редакционного совета связанной компании ООО "ТК" Приват ТВ Днепр" и директором ряда компаний группы Приват", - сообщил В.Арьев.

По словам парламентария, пройдя через оффшорные компании, средства дошли до компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского.

Далее, как утверждает В.Арьев, средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание. В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на следующие компании или счета физлиц: Dr. Robert Walz (DE), Pinehill Investment Holdings Inc., Lacront Unitrade LLP (UK), Piper Smith Watton LLP (UK), Candlewood Investments Limited, Triapos Limited (Cyprus), SHSN Limited (Belize), Atrazon Limited LTD (Cyprus), Maintrade Limited (Seychelles), Panevest еnd Co S.A.,(Panama), Aldorante Limited (Cyprus), Film Heritage Lnc (Belize).

"Следует подчеркнуть, что все компании зарегистрированы в оффшорных зонах. Конечные бенефициарные владельцы этих оффшорок неизвестны, кроме двух последних – кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. $41 млн выводился из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского", - утверждает нардеп.