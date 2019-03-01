Выборы2019

Выборы

11:48 01.03.2019

Бойко: Нищета в Украине – результат пяти лет реформ нынешней власти

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Бойко: Нищета в Украине – результат пяти лет реформ нынешней власти

Падение социальных стандартов, разрушенная система здравоохранения, пенсии и зарплаты, которые не соответствуют реальному прожиточному минимуму – результат 5 лет работы и бутафорских реформ действующей власти, считает кандидат в президенты, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Итоги медицинской реформы оказались совершенно провальными. Население не может подписать декларации, врачи массово увольняются, а больницы в небольших городах и селах оказались под угрозой закрытия. Из-за безответственных решений нынешнего правительства долг по зарплате перед украинскими медиками сейчас составляет около 1,5 миллиардов гривен, десятки тысяч врачей и медсестер выехали на работу за границу, а расходы на госпитализацию выросли почти в два раза по сравнению с 2017-м годом: с 2469 грн. до 4813 грн. После выборов мы внедрим эффективную систему медицинского страхования и обеспечим украинцев доступным и качественным медобслуживанием", – сказал он журналистам в пятницу, сообщают в пресс-службе политсилы.

Также Ю.Бойко раскритиковал нынешнюю пенсионную реформу, назвав её – грабительской.

"Пять лет власть обманывает народ и своих “международных партнеров”. На публику они отчитываются о высоких достижениях, а по факту – люди с каждым месяцем становятся беднее. На сегодняшний день два из пяти украинских пенсионеров живут за чертой абсолютной бедности, недополучая заслуженные выплаты. Это власть называет пенсионной реформой, но на самом деле – это пенсионный геноцид. Примерно такая же ситуация происходит сейчас с минимальными зарплатами. Псевдореформы власти оказались умышленным злом в яркой упаковке. Все это доказывает, что уходящий режим нацелен выдавать лишь красивые телекартинки вместо реальных дел, улучшающих жизнь людей. После выборов мы начнем менять все это на деле, а не на словах", – заявил политик.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" отмечают, что в прошлом году Ю.Бойко подал на рассмотрение Парламента законопроект №9146, цель которого – внести изменения в Налоговый кодекс Украины, чтобы снизить стоимость лекарств для населения. Также он был инициатором проекта постановления №9143, которым предусмотрено проведение перерасчета всех пенсий и увеличение их до уровня реального прожиточного минимума.

Теги: #бойко #выборы #юрий_бойко
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