Гриценко: Порошенко должен сесть за решетку за мародерство

Президент Украины Петр Порошенко и другие фигуранты коррупционной схемы с поставками контрабандных запчастей на заводы концерна "Укроборонпром" должны получить по жизненные сроки без права амнистии и с конфискацией имущества, заявил кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Не только те фамилии, которые были, но и ключевой бизнес-партнер по фамилии Петр Алексеевич Порошенко. Я знаю, что он сейчас нас слушает. Если бы пришел сюда, я сказал бы в глаза: "Петр Алексеевич Порошенко, вы сядете за то, что перешли за грань закона, за мародерство", - отметил А.Гриценко в эфире программы "Право на власть" в четверг вечером.

Он утверждает, что мародерство во время войны должно жестко наказываться привлечением к ответственности и пожизненной тюрьме без права амнистии и с конфискацией имущества.

"Украли кто? Гладковський-Свинарчук со своим сыном-мажором и эта вся свора. Кто-то может представить, что президент не знал? Никто. Значит в "теме и в доле". Кто-то может надеяться, что генеральный прокурор, кум президента, привлечет их к ответственности?", - заявил политик.