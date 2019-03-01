Тимошенко: Для Порошенко война - это биржа, на которой он зарабатывает свои состояния

Система власти, которая сегодня существует в Украине, не позволяет привлечь к ответственности должностных лиц - все связаны круговой порукой, заявила лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, комментируя журналистское расследование проекта "Bihus.Info" о хищении в сфере обороны.

Политик возмутилась тем, что часть этих коррупционных сделок проходила через предприятие, которое в то время принадлежало Президенту Украины - "Ленинская кузница".

"Масштабное отмывание бюджетных ресурсов через предприятия гаранта происходило за спинами в украинцев в то время, когда люди отдавали свои копейки в виде военного налога для фронта, победы, для наших военных", - сказала Ю.Тимошенко в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг вечером, сообщают в пресс-службе "Батькивщины".

Глава "Батькивщины" отметила, что не только украинцы складывали деньги на защиту государства, другие страны направляли свои бюджеты нашей стране как помощь во время войны.

"Это не останавливает людей, которые видят танки не как часть обороны Украины, а как товар. Войну видят как биржу, на которой они зарабатывают", - подчеркнула она.

Учитывая это фракция "Батькивщина" в Верховной Раде инициировала создание Временной следственной комиссии по расследованию коррупции Петра Порошенко в оборонной отрасли и организовала подписи за импичмент президента, чтобы иметь возможность привлечь его к уголовной ответственности за измену Украине и подрыв обороноспособности.

По мнению Ю.Тимошенко, это расследование стало тестом: работает ли в нашем государстве система ответственности должностных лиц за совершенные преступления или покушение.

В то же время, заявила лидер "Батькивщины", система, которая есть в стране, не дает привлечь к ответственности. Об этом, по ее словам, свидетельствуют те факты, что парламент заблокировал принятие решения о ВСК, отказал в регистрации постановления и аннулировал листы для сбора подписей за импичмент. При этом за один час было зарегистрировано другое постановление, что дает возможность расследовать это дело другой ВСК, возглавляемой депутатом БПП.

"Все по вертикали связаны, они все - одна организованная преступная группировка", - подытожила она.