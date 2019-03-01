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11:26 01.03.2019

Тимошенко: Мы должны объединяться, чтобы освободить Украину от коррупционной системы

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Тимошенко: Мы должны объединяться, чтобы освободить Украину от коррупционной системы

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала всех демократических кандидатов на пост президента Украины объединиться для того, чтобы защитить выбор граждан и совместно менять систему управления государством.

В эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 политик отметила, что 28 лет в Украине только тасуют лица и извлекают президентов, как лотерейные билеты, но система остается неизменной.

"Проблема наша в том, что контролеров, которые должны бороться с коррупцией, назначают коррупционеры. Они сами себя контролируют и привлекают к ответственности. Если мы не изменим систему полностью, у нас коррупция будет возобновляться снова и снова", - отметила Ю.Тимошенко.

Она напомнила, что по действующей Конституции президента нельзя привлечь к ответственности иначе, чем по процедуре импичмента, но и она прописана так, чтобы высшие должностные лица оставались нетронутыми.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что расследовать "сделки на крови" и наказать всех причастных к ним, не минуя Порошенко, - на самом деле лишь первый шаг. Важно, чтобы гражданское общество вместе с теми политиками, которые претендуют побеждать на выборах, выстроило систему управления, где ни один чиновник не сможет избежать ответственности.

Политик призвала всех демократических кандидатов к такой совместной работы.

"Мы обязаны сегодня интеллектуально объединиться и пошагово видеть пути изменения системы. Перед нацией стоит большая задача - убрать от власти коррупционеров и выбирать государственных деятелей", - подытожила кандидат в президенты.

Теги: #тимошенко #украина #выборы
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