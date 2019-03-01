Выборы2019

Выборы

10:37 01.03.2019

Гриценко: Штаб Порошенко дал команду агентствам отменить забронированную наружную рекламу на апрель

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Гриценко: Штаб Порошенко дал команду агентствам отменить забронированную наружную рекламу на апрель

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко дал команду рекламным агентствам отменить забронированную наружную рекламу на апрель по всей стране, заявил лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Порошенко сдался и уже пакует чемоданы. На фоне вселенского скандала "мародерство на крови" и после вчерашнего эфира на Плюсах, который смотрели миллионы людей, сегодня утром штаб Порошенко дал команду рекламным агентствам: отменить предварительно забронированную наружную рекламу на апрель месяц. По всей стране. "Титаник" уверенно идет своим курсом", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу утром, прикрепив к своей публикации соответствующую фотографию.

Теги: #реклама #порошенко #выборы #гриценко
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