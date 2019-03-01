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09:32 01.03.2019

Вилкул – Парубию: Не возвращайте нас в нацистскую Германию своими языковыми законами

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Вилкул – Парубию: Не возвращайте нас в нацистскую Германию своими языковыми законами

Кандидат в президенты Украины от "Оппозиционного Блока" Александр Вилкул подверг резкой критике законопроект о языке, который внес в повестку работы Рады Андрей Парубий.

"Не внедряйте принципы, которые в последний раз были внедрены в нацистской Германии 30-х годов прошлого века", - сказал с трибуны парламента А.Вилкул, сообщает пресс-служба политика.

Он призвал всех провластных депутатов не голосовать за законопроект А.Парубия.

"На самом деле появление этого языкового закона связано с тем, что у Петра Порошенко есть свой Томос, а спикер Андрей Парубий решил себе сделать свой, такой маленький  "томосик". И поэтому продавливает этот "Закон про мову". Его суть  – запретить миллионам украинцев говорить на родном языке. И мы знаем, что это было условие Андрея Парубия в отношении присутствия на съезде Петра Порошенко и его поддержки. Поэтому вы получили команду голосовать за этот позорный закон", - сказал нардеп, обращаясь к провластным депутатам.

А.Вилкул добавил, что Оппозиционный Блок собрал более миллиона подписей жителей Украины, о том, что власть не имеет права запрещать людям говорить на родном языке. Вместе с коллегами по фракции он принес подписи в зал для голосования.

"В этом законе есть термин – "публичное унижение украинского языка". И вы хотите это прировнять к публичному надругательству над государственными символами Украины, такими как флаг, гимн, герб. А что такое "унижение" не прописывается. Если мы между собой говорим по-русски или по-венгерски, это унижение или нет? Если продавец в магазине пенсионеру ответил по-русски – это унижение или нет? Этого в законе не прописано. И кто это будет определять - Парубий или такие, как он?", – подчеркнул политик.

"Второе. Попытка присвоения статуса и внедрение региональных языков вообще приравнивается в законе к действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя. Очевидный бред. То есть, за реализацию норм Европейской хартии языков национальных меньшинств – 10 лет тюрьмы? Что вы делаете? Это бред в европейской стране в ХХІ веке", - заявил он.

"Мы будем защищать право людей говорить на родном языке. Не ведите нас в средневековье. Не голосуйте за этот позорный закон. Прислушайтесь к здравому смыслу. Обращаюсь к вам, провластные депутаты", - сказал А.Вилкул.

Теги: #языковой_закон #парубий #вилкул
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