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06:36 01.03.2019

Зеленский: Украине рано или поздно не избежать переговоров с Россией, но никаких уступок по независимости и целостности страны быть не может

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Зеленский: Украине рано или поздно не избежать переговоров с Россией, но никаких уступок по независимости и целостности страны быть не может

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что Украине рано или поздно придется вести переговоры с Российской Федерацией для прекращения войны на Донбассе, но предметов их не могут быть никакие уступки по независимости и территориальной целостности страны.

"Главная цель каждого украинца – это сохранить жизнь людей. Поэтому первый шаг – это прекращение огня. Как мы можем это сделать – это только переговоры. У нас с вами есть только Минские договоренности, они не работают, но мы благодарны Западу, что у нас хоть что-то есть. Я считаю, что мы должны расширить стол, привлечь Великобританию, привлечь США", - сказал он во время включения в эфир программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

"Но, вы знаете, как сказал первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук: "У нас война". С первого дня это не АТО, у нас реальная война между Россией и Украиной, поэтому мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией. Что касается компромиссов, то никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть. Мы не торгуем нашими людьми, мы не торгуем нашими территориями", - подчеркнул В.Зеленский.

Теги: #переговоры #россия #зеленский
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