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19:12 28.02.2019

"Оппозиционный блок" призывает нардепов не поддерживать языковой закон

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"Оппозиционный блок" призывает нардепов не поддерживать языковой закон

Фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде призывает членов парламента не голосовать за проект закона (№5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Мы будем защищать право людей говорить на родном языке. Не ведите нас в средневековье. Не вводите принципы, которые в последний раз были введены в нацистской Германии в 30-ые года. Не голосуйте за этот позорный закон. Прислушайтесь в здравому смыслу. Обращаюсь к вам, народные депутаты", - заявил заместитель главы фракции Александр Вилкул на пленарном заседании парламента в четверг.

Он убежден, что данный законопроект раскалывает общество.

"Его суть – запретить миллионам украинцев говорить на родном языке. И мы знаем, что это было условием Андрея Парубия относительно присутствия на съезде Петра Порошенко и его поддержки. Потому вы получили команду голосовать за этот закон", - сказал А.Вилкул.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий подчеркнул, что закон о функционировании государственного языка является основа бытия государства и нации, и его принятие является не только вопросом идентичности, истории, но и национальной безопасности.

"Я действительно всю жизнь делал все возможное для того, чтобы принять закон о языке", - сказал спикер парламента.

"Этим законом мы бьем в самое сердце "русского мира" который хотел уничтожить Украину", - добавил он.

Теги: #законопроект #госязык #оппоблок
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