ЦИК зарегистрировала еще 42 официальных наблюдателя от международных организаций и иностранных государств

На заседании Центральной избирательной комиссии, которое провела председатель Комиссии Татьяна Слипачук, зарегистрировали 42 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019.

"26 (наблюдателей - ред. ИФ) - от Всемирного Конгресса Украинцев, 15 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 1 - от Республики Молдова", - сообщили в пресс-службе ЦИК в Фейсбук.

Таким образом, на 28 февраля 2019 Комиссия уже зарегистрировала 399 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на президентских выборах.

Кроме того, Комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины 10 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов на общую сумму 54 млн 6 тыс. 776 гривен.

"По состоянию на 28 февраля 2019 Комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК по выборам президента Украины 155 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины", - добавили в ЦИК.