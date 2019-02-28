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17:06 28.02.2019

Правозащитное движение "Сила права" заявляет о поддержке Юлии Тимошенко

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Правозащитное движение "Сила права" заявляет о поддержке Юлии Тимошенко

Отстоять мир на украинских условиях и обеспечить возмещение убытков, причиненных вследствии агрессии Российской Федерации, можно только при президентстве Юлии Тимошенко, считает лидер Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"Мы поддерживаем кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко и всей нашей командой будем настойчиво работать, чтобы наконец был избран ответственный глава государства, который понимает, что страну надо защищать и идти в наступление на всех фронтах: на дипломатическом, юридическом, экономическом", - сказал он на пресс-конференции в УНИАН в четверг.

Правозащитник отметил, что все попытки наладить сотрудничество с нынешней властью разбились о равнодушие и непонимание чиновников. А.Сенченко считает, что страну должен возглавлять человек, за спиной которого "не оффшорные скандалы и не обвинения в коррупции в военных поставках, а желание отстаивать национальные интересы на всех уровнях".

"Мы поддерживаем человека, для которого невозможна капитуляция перед государством-агрессором, и который четко понимает, что нашей стране нужен мир на украинских условиях, без территориальных или политических уступок России", - подчеркнул лидер организации.

Он добавил, что общественное правозащитное движение "Сила права" имеет положительный опыт сотрудничества с Ю.Тимошенко: вместе с ее Военным кабинетом было сорвано несколько коррупционных сделок нынешнего главнокомандующего.

"Президент дважды пытался продавить руками военных государственный оборонный заказ на 10 ракетных катеров "Лань" - каждый по цене 3 млрд 800 млн грн, а это 140 млн долл. Аналогичный ракетный шведский катер стоит (для сравнения) 20 млн долл", - уточнил А.Сенченко, добавив, что на завышении цены в 4 раза на 10 катерах планировали заработать 1 млрд 200 млн долл.

Вместе с лидером "Батькивщины" "Сила права" стремится достичь общественно-государственного партнерства в реализации программы привлечения к ответственности России как государства-агрессора и взыскании с нее ущерба, нанесенного гражданам, бизнесу и украинскому государству.

Правозащитники посчитали: если 2 млн пострадавших украинских граждан обратятся в суд за возмещением убытков, причиненных РФ, общая их сумма превысит 100 млрд евро.

Всеукраинское общественное движение рассчитывает и на мощную дипломатическую поддержку Ю.Тимошенко как будущего президента для возможности ареста активов РФ и возмещения убытков украинцам.

Теги: #тимошенко #сила_права
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