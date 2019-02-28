Выборы2019

Выборы

16:07 28.02.2019

Гриценко и Садовый вместе объявят о формате участия в выборах, если такое решение будет принято

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Гриценко и Садовый вместе объявят о формате участия в выборах, если такое решение будет принято

Кандидаты в президенты Украины Анатолий Гриценко (лидер партии "Гражданская позиция") и Андрей Садовой (лидер партии "Самопомич") совместно объявят решение о выдвижении единого кандидата для участия в выборах, если оно будет принято, заявляет А.Гриценко.

"Как только у нас будет совместно согласованное решение, оно сразу будет обнародовано, так же совместно. Односторонних комментариев не будет, так мы с Андреем Ивановичем договорились. Дайте нам шанс и дайте нам время - чтобы твердо выйти на победный формат", - написал А.Гриценко на своей странице в соцсети Facebook в четверг по итогам разговора с А.Садовым.

При этом он дал понять, что соответствующее решение еще не принято. "Тревоги и надежды понимаю, но прошу - не требуйте всего и сразу", - отметил политик.

А.Гриценко также анонсировал совместное с А.Садовым участие в одной из телепрограмм в четверг вечером.

Как сообщалось, в четверг утром А.Гриценко сообщил о планируемой встрече с А.Садовым, на которой, по его словам "будет приниматься важное и ответственное решение". Он также отметил, что наступило время "объединить усилия и побеждать мародеров".

А.Садовый, в свою очередь, написал на своей странице в Facebook, что последние данные социологических опросов будут решающими в вопросе определения единого кандидата от демократических сил на выборах главы государства. "Убежден - единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", - написал он.

Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта сего года.

Теги: #садовый #выборы #гриценко
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