Богомолец: Мы имеем дипломатический путь для прекращения войны с Россией

Кандидат в президенты Ольга Богомолец считает, что посредством дипломатического пути и усилением давления международных санкций на Россию можно завершить войну и вернуть территориальную целостность Украины.

"Минский формат должен продолжать свою гуманитарную миссию. Но нам хватит смертей... Когда Украина добровольно отказалась от ядерного оружия, и Великобритания, США и Россия дали нашей стране гарантии, был подписан Будапештский меморандум. Теперь те страны, которые подписали его и те, которые брали на себя обязательства в случае агрессии гарантировать Украине суверенитет и целостность, должны через экономические, политические, дипломатические санкции давить на Россию. Хотя у нее есть большой резерв выносливости, но чем мощнее будут санкции, тем скорее он закончится. Именно это даст нам возможность постепенно отвоевывать наши территории ", - сказала она во время телешоу "Президент" на телеканале "НАШ", сообщает пресс-служба политика в четверг.

О.Богомолец также отметила, что сегодня идет война не только за территории, но и за "души тех украинцев, которые живут на оккупированных территориях и никогда не брали в руки оружия".

"Мы должны этим украинцам отправлять свои посылы, что мы боремся за них и знаем, что мы будем вместе. Поэтому у нас есть также большая медийная составляющая, чтобы остановить эту войну", - подчеркнула кандидат.