Кандидат Кива. "Жаль, что я не пошел в политику раньше" - "Главком"

Эксклюзивное интервью Ильи Кивы "Главкому"

(подается на языке оригинала)

Колишній радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива – персона неоднозначна та епатажна. Своєму стрімкому злету він зобов’язаний особисто Арсену Авакову, що, власне, і не приховує – ніколи не втрачає нагоди висловити повагу главі МВС. "Я є вихованцем міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова", – визнав Кива в інтерв’ю "Главкому". Познайомились вони у Дніпропетровську у перші місяці війни. "Там мене представили як людину, яка хоче померти за Батьківщину. Він сказав: "Справді? Добре, якщо бажання є, я тобі допоможу її захищати", – переказує Кива.



А вже через кілька років Киву почали називати "псом Авакова". Саме Кива зі молодиками у камуфляжній формі прийшов на судове засідання у справі "рюкзаків Авакова", коли визначався запобіжний захід для сина міністра Олександра. Саме Кива під будівлями НАБУ та Антикорупційної прокуратури організував "контракцію" щодо закриття "справи рюкзаків", на якій було облито зеленкою активіста Віталія Шабуніна.



А у 2017 році Ілля Кива раптово очолив Соціалістичну партію. Тому висунення його у президенти вже нікого особливо не здивувало. Власне, бажання балотуватися чоловік озвучував ще у кінці 2017 року.



Ілля Кива відзначився не лише активним відстоюванням інтересів Авакова, а й низкою екстравагантних вчинків: заявою про те, що збирається охороняти Вічний вогонь у Парку Слави, після того, як вандали залили його цементом; внесенням застави за поліцейського Василя Мельникова, підозрюваного у побитті активістів 9 лютого у приміщенні поліції; еротичними фотографіями з оголеними жінками та відвертими зізнаннями про участь в оргіях.

Анкета кандидата у президенти

Зріст



177 см



Вага



99 кг.



Знак Зодіаку



Близнюки.



Улюблений колір



Синій.



Що дає відчуття щастя?



Щастя для мене – бачити радість в очах моїх дітей.



Що найбільше лякає?



Божа кара.



Що найбільше дратує?



Підлабузництво.



Ким хотіли стати у дитинстві?



У дитинстві мріяв стати військовим льотчиком.



Улюблена гра у дитинстві?



Квач. Напевно, це була найпопулярніша гра того часу.



Хто вас привів у політику?



Господь Бог. Я впевнений, на все, що відбувається, є воля Божа.



Кого вважаєте основним конкурентом?



Він ще не народився.



Кому ніколи не потиснете руку?



Зраднику.



Хто для вас моральний авторитет?



Мій дідусь, Герой Радянського Союзу та справжній чоловік.

Остання прочитана книжка?



"Ніколи не здавайся" Вінстона Черчилля.



Якою мовою думаєте?



Російською.



Як часто ходите до церкви?



Раз на тиждень.



У які прикмети вірите?



Я вірянин, не вірю у прикмети.



Яких звичок хотіли б позбутися?



Я не маю таких звичок.



Ким би стали, якби не були політиком?



Захисником: військовим або поліцейським.



Скільки грошей вам потрібно для щастя?



Для щастя потрібні не гроші, для щастя мені треба бачити моїх дітей щасливими.



Що вважаєте своєю найбільшою помилкою у житті?



Що не розпочав свій шлях як політика раніше. Я б не допустив тієї ситуації, яка склалася в країні.



Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?



Мої діти. Я пишаюсь своєю донькою, яка стала офіцером поліції та служить народу України.



Що має статися, щоб ви пішли з політики?



Маю відчути, що я неефективний та не можу дати своїй країні те, що їй необхідно: захист, підтримку та розвиток.



Ваше перше рішення на посаді президента?



Першим кроком на посаді президента стане зменшення працівників апарату президента на 50%. Витрати на утримання Адміністрації та її працівників будуть максимально зменшені.

Декларація



Ілля Кива у своїй декларації за 2017 рік вказав квартиру в Києві площею 49,1 кв. м, а також зазначив, що безоплатно користується ще однією, метражем у 43 кв. м. Кива також є власником земельної ділянки в 14 гектарів у Соснівці Полтавської області, жомової ями у 394,5 кв. м та гаража з такою ж площею. Водночас жодного транспортного засобу на Киву не зареєстровано. Щоправда, автівку у своїй декларації показала його 25-річна донька Катерина Mazda3 Ipm2 Skyactiv HB 1.5L AT Touring+ (2018 року випуску).



У Міністерстві внутрішніх справ Кива за 2017 рік заробив 143 тис. 787 грн, а готівкою тримає 1 млн грн. Він також зареєстрував на себе такі громадські організації як "Штаб національного захисту Херсонської області" із пропискою у Миколаєві, "Штаб національного захисту Полтавської області", "Всеукраїнський союз ветеранів АТО", "Громадянський рух Киви – стоп наркотик", "Всеукраїнська Національна Федерація дворового футболу", "Всеукраїнська Національна Федерація доміно" і "Союзенергогаз".



Наталія Сокирчук, "Главком"