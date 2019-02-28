Власти отменили статью УК о незаконном обогащении из-за боязни наказания – Илья Кива

Действующие власти отменили статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении из-за боязни понести ответственность за свои действия, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Они эти законы выписывают под себя и под себя их меняют. Потому, что прекрасно знают, что никто никому прощать не будет", - сказал он в эфире телеканала "ZIK", сообщает пресс-служба СПУ.

И.Кива подчеркнул, что после смены власти нечистым на руку чиновникам придерся ответить.

"История о том, что ты ушел и все забыто – ни в коем случае быть не может. Каждого достанем, я так точно достану. Сегодня я постепенно, не большими шагами, но уверенно и твердо поднимаюсь по вертикали политической карьеры и власти. А значит – завтра я стану одним из тех, кто принимает законы, кто будет контролировать выполнение этих законов. И у такого, как я, рука не дрогнет, и срока давности для меня не существует", - сказал глава СПУ.

При этом политик добавил: "Это была очень правильная позиция, которую они стерли. Стерли, потому, что им страшно. Если они думают, что этим они как-то себя спасут, то они ошибаются".