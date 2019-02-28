Выборы2019

Выборы

13:43 28.02.2019

Полиция открыла 106 уголовных производств с начала предвыборной кампании

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Полиция открыла 106 уголовных производств с начала предвыборной кампании

За прошедшие сутки, 27 февраля, следователи начали шесть уголовных производств, связанных с нарушением избирательного процесса, сообщают в пресс-службе Национальной полиции.

"Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 122 сообщения о событиях, связанных с выборами, а с начала предвыборной кампании - 2113 таких сообщений. Из них по 106 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении Нацполиции в четверг.

В частности, отмечается, что 26 февраля в Полтавской области в дежурную часть Нацполиции поступило заявление о подкупе избирателей. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса.

Еще одно обращение поступило в полицию в Днепропетровской области о повреждении имущества офиса одной из партий. По данному факту следственное ведомство открыло уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сразу три сообщения о подкупе избирателей и одно сообщение о повреждении агитационной палатки поступили в столичную полицию. Сейчас начато три уголовных производства по ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса и одно уголовное производство по ст.296 (хулиганство), сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Теги: #полиция #выборы
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