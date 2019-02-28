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13:29 28.02.2019

В САП отказались возбуждать дело против Юлии Тимошенко - ГПК

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В САП отказались возбуждать дело против Юлии Тимошенко - ГПК

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отказалась открывать уголовное дело касательно кандидата в президенты и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Активисты напомнили, что 12 февраля ЦПК обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием возбудить уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения Ю.Тимошенко. Юристы ЦПК обнаружили данные, которые свидетельствуют о скрытых расходах Ю.Тимошенко на услуги американских лоббистов.

В ЦПК также утверждают, что генпрокурор, вопреки закону, перебросил заявление на своего заместителя Назара Холодницкого, который в свою очередь сделал то же самое и не внес данные о преступлении в ЕРДР.

В конце 2018 общественная организация уже обращалась к САП и НАБУ с соответствующими копиями документов. В ЦПК отмечают, что антикоррупционные органы должны в течение 24 часов внести сведения в ЕРДР и начать расследование, однако этого не сделали. Это стало причиной обращения организации в суд.

Однако Соломенский районный суд Киева отказался обязать антикоррупционные органы открыть дело против Ю.Тимошенко.

Активисты напоминают, что 27 февраля Конституционный суд опубликовал решение, которым отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

"Поэтому привлечь политиков к ответственности теперь будет невозможно", - отметили в ЦПК.

Теги: #тимошенко #сап
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