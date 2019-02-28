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12:55 28.02.2019

Порошенко заявил о намерениях способствовать развитию "зеленого" туризма в Украине

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Порошенко заявил о намерениях способствовать развитию "зеленого" туризма в Украине

Президент Украины Петр Порошенко высказывается за развитие "зеленого" туризма в стране.

"Я заявляю: это мое задание. Украина не может быть туристической периферией. В каждом селе мы будем развивать зеленый туризм, в каждом селе или принимайте у себя в домах, или стройте гестхаусы", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком в четверг.

Глава государств подчеркнул, что в Украине туризм в настоящее время привилегия городов с населением свыше 1 млн человек. По словам президента, в среднем в Украине туризм создает 1,5% ВВП, в то время как в мире - 10% ВВП.

Теги: #туризм #порошенко #выборы
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