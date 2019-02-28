Экс-чиновники рвутся к власти. VoxCheck И.Смешко, В.Наливайченко и Р.Кошулинского

(Подается на языке оригинала)

Президентські перегони у самому розпалі. Фахівці фактчекінгового проекту VoxCheck проаналізували заяви українських політиків та з'ясували, хто з них найбільше бреше, маніпулює та говорить правду в своїх передвиборних виступах.

Ігор Смешко

До 2019 року Ігор Смешко практично не брав участі у політичному житті країни. В 2003-2005 роках він очолював Службу безпеки України, а після – виступав експертом з безпекових питань на різних телеканалах. Це змінилося 12 січня 2019 року, коли журналіст Дмитро Гордон зняв відео із закликом до Ігоря Смешко балотуватись у президенти. Внаслідок цього відео чи ні, 25 січня Смешко подав документи до ЦВК.

"Профессор Беккер, 1992 рік, лауреат Нобелівської премії. Він вивів навіть формулу корупції: вірогідність непокарання помножена на можливий прибуток, якщо вона перевищує 3 множини – це вірогідність покарання, важкість покарання і прибуток від тіньової діяльності – вона зростає", - сказав І.Смешко в ефірі програми "ГОРДОН", 13 січня 2019 року.

І.Смешко посилається на дослідження американського економіста Гері Беккера, який справді отримав у 1992 році Нобелівську премію. У ньому автор розраховує втрати суспільства від злочинів та оптимальну кількість ресурсів, яку необхідно витратити для їх мінімізації.

Формулу, яку спікер наводить у цитаті, Беккер у своєму дослідженні не виводив. Однак існує схожа за сенсом формула, яка визначає кількість правопорушень, які скоює особа (178 ст.). Її можна застосувати і до корупційних злочинів, але вона не була розроблена виключно для цього. Тому вердикт – перебільшення.

Про бюджет RT

"(Бюджет) Russia Today – це бюджет наших ЗСУ на рік", - сказав він в ефірі телеканалу "НАШ", 28 січня 2019 року.

У VoxCheck зазначили, що у 2018 році бюджет Russia Today (АНО "ТВ-новости") становив 20,8 млрд рублів. За курсом НБУ на момент цитати – це 8,4 млрд грн. Видатки на ЗСУ у 2018 році були 86,6 млрд грн.

Про слухання в Конгресі

"До речі, в 1998 році, в квітні, я виступав на слуханнях в Конгресі США, це один раз за всю історію нашої країни, разом з директором ФБР Луі Фрі. 4 години перехресні слухання в конгресі. Вони були стосовно того, чи надавати далі допомогу Україні. Тому що рівень корупції і організованої злочинності досить високий. <…> Так от по наслідкам цих слухань<…>Він був єдиний, рішення Конгресу, цього комітету, позитивне з визнанням того, що є прогрес в боротьбі з корупцією в Україні", - сказав І.Смешко в ефірі "5 Каналу", 30 січня 2019 року.

21 квітня 1998 року Ігор Смешко справді був одним із учасників слухань у Сенаті США (верхня палата Конгресу). На них обговорювалися питання ефективності надання Україні допомоги з боку США. У липні цього ж року комітет, перед яким відбулися слухання, рекомендував продовжити допомогу Україні. Однак він нічого не зазначав про прогрес у боротьбі з корупцією.

Крім того, Ігор Смешко не єдиний український високопосадовець, який брав участь у слуханнях Конгресу – 2013 року міністр іноземних справ Леонід Кожара також виступив перед американськими конгресменами. Вердикт VoxCheck – перебільшення.

Валентин Наливайченко

Валентин Наливайченко в політиці нещодавно. Більшу частину своєї кар’єри він працював у державних органах, а у 2006-2010 та 2014-2015 роках очолював СБУ. В політику Наливайченко прийшов 2010 року – він став лідером громадської ініціативи "Оновлення країни". 2012 року був обраний депутатом Верховної Ради. Після другого терміну перебування на посаді голови СБУ заснував громадсько-політичний рух "Справедливість", який і висунув його кандидатом у президенти.

Про місце України в рейтингу сприйняття корупції

"Не так давно були вже висновки міжнародних партнерів: Україна за рівнем сприйняття корупції на 120 місці. <…> На останньому місці в Європі", - сказав В.Наливайченко в програмі "ДокаZ" з Олексієм Шевчуком, 7 лютого 2019 року.

Справді, за останнім Індексом сприйняття корупції від Transparency International Україна посідає 120 сходинку. Це останнє місце в Європі (без урахування Росії).

Про АТО

"Антитерористична операція, згідно з законодавством України, означає, що керівник місцевого органу СБУ оголошує антитерористичну операцію і стає керівником антитерористичної операції", - сказав кандидат у президенти у програмі "FACE 2 FACE" з Тетяною Даниленко, 18 січня 2019 року.

Відповідно до ЗУ "Про боротьбу з тероризмом" (ст.11,12) рішення щодо проведення АТО приймає та управління нею виконують: керівник "координаційної групи відповідного регіонального органу" СБУ або Антитерористичного центру при СБУ. Однак, якщо терористичний акт відповідає певним критеріям (загрожує життю багатьох людей, невизначений щодо подальшого розвитку та іншим), таке рішення приймає лише керівник Антитерористичного центру при СБУ.

Руслан Кошулинський

Серед трійки героїв нашого випуску Руслан Кошулинський найдовше в політиці – з 2008 року він обіймав високі посади в партії ВО "Свобода" та був головою її фракції у Львівській міськраді. З 2012 по 2014 рік був депутатом 7 скликання ВРУ та обіймав посаду віце-спікера. Після складання депутатських повноважень Кошулинський відслужив рік на фронті.

У жовтні 2018 року ВО "Свобода" висунула Руслана Кошулинського кандидатом у президенти. Таке рішення підтримали й інші націоналістичні рухи, такі як "С14" та ОУН. У січні 2019 року Кошулинського зареєстрували кандидатом у президенти.

Про передачу лавр УПЦ МП

"Як передавались, наприклад, у власність московській церкві лаври? Розпорядженням керівника кабінету міністрів. Саме Янукович своїм указом передав, наприклад, Почаївську лавру", - сказав Р.Кошулинський в ефірі "112 України", 5 січня 2019 року.

Відповідно до частини 5 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів здійснює управління об’єктами державної власності відповідно до закону. В часи прем’єрства Віктора Януковича у 2003 році споруди Почаївської Свято-Успенської лаври виключили зі складу державного заповідника розпорядженням КМУ. Однак це рішення не було виконане, і тому на даний час ці об’єкти перебувають у державній власності. Крім того, виключення зі складу державного заповіднику формально не означало їхню автоматичну передачу УПЦ (МП). Для цього необхідно було окреме рішення уряду.

Про тариф на тепло в Хмельницькому

"Маю приклад: місто Хмельницький. Тариф на теплопостачання найнижчий сьогодні в Україні. Міський голова Олександр Симчишин (член партії "Свобода"). Отже, був тариф до підняття ціни на газ 1240 грн/Гкал став – 1480 грн/Гкал", - сказав політик в ефірі "112 України", 10 січня 2019 року.

Тариф на теплопостачання у Хмельницьку справді зріс з 1241 грн/Гкал на 7 листопада 2018 року до 1480 грн/Гкал на 1 січня 2019 року. Однак це не найнижча ціна за теплову енергію в Україні. У Вінниці, наприклад, вона 1375 грн/Гкал, Львові – 1468 грн/Гкал.

Про кількість грошей вилучених у корупціонерів за 2018 рік

"У відповідності до сьогоднішніх даних Держказначейства, скільки згідно рішень суду було повернуто коштів від боротьби з корупцією? 5010 доларів", - сказав Р.Кошулинський в ефірі "5 Каналу", 1 лютого 2019 року.

Відповідно до даних Держказначейства доходи від реалізації майна корупціонерів у 2018 році становили 140,6 тис. грн або $5068 (за курсом НБУ на момент цитати).