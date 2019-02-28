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11:39 28.02.2019

Кива: Ситуация с отбором на Евровидение – это результат политических манипуляций

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Кива: Ситуация с отбором на Евровидение – это результат политических манипуляций

Победительница национального отбора для участия в Евровидении-2019 не будет представлять Украину на конкурсе из-за манипуляций отдельных политиков, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Украину должна была представлять талантливая девушка, которая честно выиграла отбор. Она стала жертвой политических манипуляций. В результате – Украина не будет представлена на песенном конкурсе, где мы могли бы гордо поднять украинский флаг. Потому, что отдельные политики решили и эту историю превратить в манипуляцию", - сказал он в эфире телеканала "ZIK", сообщает пресс-служба СПУ.

И.Кива отметил, что такие действия направлены на разъединения украинского общества.

"Сначала нас пытались разъединить по языковому принципу. Я разговариваю на русаком языке, но это не мешало мне защищать свое государство, на украинском языке разговаривают мои дети, но мои родители разговаривали на русском. Потом нас начали делить по религии, у нас забрали веру, рассказали, в какой храм ходить. Тоже не получилось. Тогда нас попытались разделить по искусству, а ведь музыка всегда была тем, что объединяло. И сегодня политиканы воткнули свои грязные лапы и сюда, в безобидный песенный конкурс", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 23 февраля в украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила певица MARUV, однако позже в СМИ появилась информация о выступлениях певицы в России. Национальной общественной телерадиокомпании Украины и MARUV не удалось подписать договор для участия в Евровидении, в результате чего Украина отказалась от участия в конкурсе в этом году.

Теги: #кива #евровидение
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