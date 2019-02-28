Госпогранслужба не пропустит в Украину наблюдателей из РФ на выборы

Государственная пограничная служба взаимодействует с правоохранительными органами для недопущения наблюдателей из Российской Федерации на выборы в Украину, заявляет спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"У нас четкое взаимодействие с Центризбиркомом, Службой безопасности Украины, мы обмениваемся информацией о таких лицах, обмениваемся информацией о тех, кто может ехать, не будучи в этих списках. Но и, собственно, это задача не только пограничной службы, но и всей правоохранительной системы Украины, чтобы не допустить приезд тех, кто потенциально может быть наблюдателями, и может об этом не заявить на границе", - сказал О.Слободян на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, у правоохранителей есть все основания, чтобы таких людей задерживать на границе и выдворять из Украины, а "Государственная пограничная служба будет контролировать их на границе".

О.Слободян напомнил, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о недопуске в Украину наблюдателей из Российской Федерации, и подчеркнул, что Государственная пограничная служба будет его выполнять.

31 марта в Украине пройдут выборы президента Украины.