Выборы2019

Выборы

11:01 28.02.2019

Гриценко в четверг встретится с Садовым, ожидает принятия важного решения

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Гриценко в четверг встретится с Садовым, ожидает принятия важного решения

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко в четверг проведет встречу с мэром Львова, лидером партии "Самопомич", кандидатом в президенты Андреем Садовым.

"Через пару часов встреча с Андреем Ивановичем (А.Садовым – ИФ). Будем принимать решение. Важное и ответственное", - написал А.Гриценко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

А.Гриценко также отметил, что наступило время "объединить усилия и побеждать мародеров".

Ранее в четверг А.Садовый написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что последние данные социологических опросов будут решающими в вопросе определения единого кандидата от демократических сил на выборах главы государства. "Убежден - единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", - написал он.

Теги: #садовый #выборы #гриценко
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