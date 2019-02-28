Богомолец: Украина должна создать мощную резервную армию

В Украине должна быть создана мощная резервная армия, чтобы обезопасить государство от нападений в будущем, заявила кандидат в президенты Ольга Богомолец.

"Украинская армия должна развиваться по стандартам НАТО, но я за то, чтобы мы подражали не ту модель, которую сегодня пропагандирует президент, собственно, контрактную армию. Я за резервную армию, и я работала с военными атташе Израиля и Швейцарии. Это страны, на которые никто не будет нападать. Потому что у них каждый ребенок и взрослый имеют свое место и, если что, одни знают, какое оружие брать в руки, другие - какую медицинскую помощь оказывать, третьи - куда эвакуировать людей, четвертые - где брать транспорт", - сказала она во время телешоу "Президент" на телеканале НАШ, сообщает пресс-служба политика в четверг.

Также О.Богомолец отметила, что кроме резервной армии, в Украине должна быть принята обновленная Военно-медицинская доктрина, которая будет похожа на израильскую.

"Важно, чтобы наши девушки и ребята не боялись идти служить, наша армия должна стать другой. Мощной, справедливой и давать военную профессию. Если ты не хочешь или не можешь с оружием в руках защищать государство, ты можешь, скажем, отражать атаки в Интернете. Делать такую ​​работу, которая по силе, чтобы чувствовать, что отдаешь свой гражданский долг", - отметила кандидат.