Выборы2019

Выборы

10:44 28.02.2019

Садовый рассказал, что станет решающим для выдвижения единого кандидата от демократических сил

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Садовый рассказал, что станет решающим для выдвижения единого кандидата от демократических сил

Последние социологические опросы станут решающими в вопросе выдвижения единого кандидата от демократических сил, заявил лидер партии "Самопомич", кандидат в президенты Андрей Садовый.

"Идя на выборы, я прекрасно осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров у власти. В течение кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Я лично много общаюсь с людьми в регионах. Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

В частности, по словам А.Садового, его команда будет обращать внимание на такие показатели: рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе.

"Убежден - единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить. Журналистские расследования показывают нам только вершинку коррупционного айсберга. Реальность значительно страшнее и изменить ее мы должны!", - добавил политик.

Как сообщалось, в понедельник, 25 февраля, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в эфире программы "Свобода слова" заявил, что сейчас идут переговоры об объединении на президентских выборах с А.Садовым. Последний срок для принятия решения по этому вопросу - 7 марта, заявил А.Гриценко.

Теги: #садовый #выборы #гриценко
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