"Батькивщина" обвиняет АП и БПП в провокации

Всеукраинское объединение "Батькивщина" заявляет, что располагает данными о запланированной на четверг провокации, подготовленной администрацией президента и штабом "Блока Петра Порошенко "Солидарность" с целью дискредитации "Батькивщины".

"Из достоверных источников нам стало известно, что на четверг, 28 февраля, администрация президента запланировала очередную провокацию. Нанятые штабом БПП и проинструктированные СБУ люди должны раздавать деньги якобы от имени партии "Батькивщина", якобы за участие в митинге в поддержку импичмента президента", - говорится в заявлении политсилы, размещенном на ее сайте.

В то же время в партии заявили, что "Батькивщина" не собирает митинги за деньги, не покупает голоса избирателей, не занимается дискредитацией оппонентов. "И самое главное - не зарабатывает на крови миллиарды гривень, прикрывая государственную измену патриотическими лозунгами", - сказано в заявлении.

"Батькивщина" призывает журналистов не вестись на провокации власти и не становиться "орудием манипуляций с сознанием общества".