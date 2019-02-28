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09:18 28.02.2019

"Батькивщина" обвиняет АП и БПП в провокации

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"Батькивщина" обвиняет АП и БПП в провокации

Всеукраинское объединение "Батькивщина" заявляет, что располагает данными о запланированной на четверг провокации, подготовленной администрацией президента и штабом "Блока Петра Порошенко "Солидарность" с целью дискредитации "Батькивщины".

"Из достоверных источников нам стало известно, что на четверг, 28 февраля, администрация президента запланировала очередную провокацию. Нанятые штабом БПП и проинструктированные СБУ люди должны раздавать деньги якобы от имени партии "Батькивщина", якобы за участие в митинге в поддержку импичмента президента", - говорится в заявлении политсилы, размещенном на ее сайте.

В то же время в партии заявили, что "Батькивщина" не собирает митинги за деньги, не покупает голоса избирателей, не занимается дискредитацией оппонентов. "И самое главное - не зарабатывает на крови миллиарды гривень, прикрывая государственную измену патриотическими лозунгами", - сказано в заявлении.

"Батькивщина" призывает журналистов не вестись на провокации власти и не становиться "орудием манипуляций с сознанием общества".

Теги: #провокации #батькивщина #бпп #выборы
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