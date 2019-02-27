Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по разъяснению об агитации, которое он расценивает как легализацию схемы подкупа избирателей

Шестой апелляционный административный суд 28 февраля рассмотрит иск кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии о признании противоправности ее действий и постановления ЦИК о разъяснении по ведению предвыборной агитации.

Как сообщил агентству представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, 26 февраля суд открыл производство и назначил его к рассмотрению на 28 февраля.

Кроме того, 27 февраля суд удовлетворил ходатайство представителя кандидата Юлии Тимошенко в ЦИК Сергея Власенко о привлечении ее к участию в процессе в качестве третьего лица. Данное ходатайство обусловлено тем, что решение суда в этом деле повлияет на права, свободы и интересы Ю.Тимошенко как кандидата в президенты.

Еще суд решил привлечь к рассмотрению иска А.Гриценко в качестве третьих лиц на стороне ответчика (ЦИК Украины – ИФ) Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований, МВД, Национальную полицию, НАПК, ГФС, Госслужбу по вопросам труда.

Р.Чернолуцкий также сообщил, что 27 февраля стороной А.Гриценко было подано ходатайство о привлечении в качестве третьих лиц к данному процессу всех остальных 42 кандидатов в президенты.

Как сообщалось, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что Участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.

В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.

При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов "Другие расходы на предвыборную агитацию".

Вместе с тем, если привлечение физических лиц не связано с использованием их труда на условиях трудового договора или по гражданско-правовым договорам, юридическое лицо-поставщик услуг по проведению предвыборной агитации в соответствии с законодательством не является плательщиком единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В штабе А.Гриценко считают, что ЦИК этим разъяснением фактически легализировала построение схем подкупа избирателей на выборах президента Украины.

"Постановление ЦИК №376 позволило юридическим лицам получать средства из избирательного фонда кандидата и тратить их на оплату работ или услуг агитаторов, якобы компенсируя им телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации, что является прямым подкупом избирателей", - пояснил Р.Чернолуцкий.

Он указал, что данное постановление ЦИК позволяет юридическим лицам привлекать избирателей к агитации без заключения с ними гражданско-правовых соглашений или трудовых договоров, а юридические лица при этом освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.