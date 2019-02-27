В ЦИК состоялась встреча с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) состоялась встреча с президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, Генеральным секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтеллой и послом Андреасом Нотелем, который руководит персоналом наблюдательной миссии ПА ОБСЕ в Украине, сообщили в пресс-службе Комиссии в Фейсбук.

Главной темой разговора стали вызовы, с которыми столкнулась Комиссия во время избирательного процесса. Так, Г.Церетели отметил, что во время предыдущих встреч ему неоднократно приходилось слышать о вопросах, связанных с проблемами работы Государственного реестра избирателей.

"Сайт Государственного реестра избирателей очень оперативно реагирует на всю информацию, которая распространяется в СМИ. Так, уже запущен ресурс, где все желающие могут видеть количество избирателей, которые временно изменили место голосования. Эта статистика обновляется ежедневно. Появилась также отдельная страница, которая касается общего количества избирателей, начиная с 2010 года, где можно даже по регионам проследить изменение количества избирателей. При этом неоднократно приходится узнавать из СМИ, что с Госреестром возникают определенные проблемы. Однако почему-то ни журналисты, ни кандидаты официально не обращаются в ЦИК по этому поводу. Почему так происходит, сказать трудно, но мы открыты для любых запросов и готовы очень быстро на них реагировать", - отметила председатель Комиссии Татьяна Слипачук.

Кроме этого, стороны поднимали вопрос о агитации и подкупе. Председатель Комиссии подчеркнула, что происходит постоянное сотрудничество с НАПК, Национальным банком Украины и ЦИК для прозрачного контроля избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины. Поэтому соответствующие разъяснения были своевременными и таким образом помогут чистоте избирательного процесса.

"Очень радует, что Центральная избирательная комиссия открыто заявляет о своих намерениях быть открытой и прозрачной в своей деятельности. Понятно, что трудно заработать доверие, но при участии тех профессионалов, которые сейчас здесь работают, именно восстановление доверия в орган администрирования выборов должно быть первоочередной целью ЦИК", - оценил работу Комиссии президент ПА ОБСЕ Г.Церетели.