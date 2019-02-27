Вилкул: Мы начинаем путь к народному импичменту Президента Порошенко

Нардеп, кандидат на пост президента Украины от "Оппозиционного Блока – Партии мира и развития" Александр Вилкул объявил, что Оппозиционный Блок "немедленно начинает путь к народному импичменту, ко всенародному сбору подписей против второго срока Президента Порошенко".

"Материал о коррупции первого замсекретаря СНБО и одного из ближайших друзей Президента Порошенко - это уже не первая информация о, фактически, торговле на крови… Мы видим, что для режима война - это не только власть, это огромный грязный бизнес. Закончит ли эта власть войну, на которой зарабатывает миллиарды? - Никогда!", - сказал он на заседании ВР в среду, говоря о журналистском расследовании, проведенном проектом "Наши деньги с Денисом Бигусом", сообщают в пресс-службе политика.

А.Вилкул потребовал срочного создания временной следственной комиссии Верховной Рады, в состав которой он лично готов войти.

"Я требую, чтобы Президент пришел и ответил на вопросы парламента, немедленно", - заявил он.

При этом обращаясь к главе государства, А.Вилкул призвал его добровольно сняться с выборов.

"Вы, Петр Алексеевич, извинились за то, что не остановили войну. Почему же вы не извиняетесь за то, что зарабатываете на ней миллиарды? Мародерство, война, злыдни – вот настоящие лозунги Порошенко", - сказал народный депутат.

Завершая выступление, политик объявил, что "Оппозиционный Блок" немедленно начинает путь к народному импичменту, всенародный сбор подписей против второго срока Президента Порошенко".

"Прописанный сейчас путь импичмента через парламент, он нереальный. И вряд ли парламент сможет его пройти. Но народный импичмент - это реальная воля народа", - добавил он.