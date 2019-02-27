"Рух +380" Безсмертного подал в Минюст документы на регистрацию

Политическая сила "Рух +380" подал в Министерство юстиции Украины пакет документов для регистрации политической партии.

Как сообщает в среду пресс-служба политсилы, Минюст должен через 30 рабочих дней принять решение о регистрации партии.

"Ровно через месяц после проведения учредительного собрания партии "Рух +380" мы подали в Министерство юстиции полный пакет документов для регистрации. В том числе подписи почти 12 тыс. граждан, которые оказали поддержку нашей политической силе. Очень благодарна всем за работу", - сказала член координационного совета партии, руководитель юридической службы Юлия Пархоменко.

Как сообщалось, 26 января 2019 года состоялось учредительное собрание партии "Рух +380", которая была создана по инициативе бывшего вице-премьер министра, кандидата в президенты Украины Романа Безсмертного. Политсила исповедует идеологию неоконсерватизма.

Р.Безсмертный баллотируется на пост президента Украины.

31 марта в Украине пройдут президентские выборы, осенью – очередные парламентские.