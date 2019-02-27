Выборы2019

Выборы

16:59 27.02.2019

Гриценко выходит в лидеры на выборах президента при объединении с Садовым - опрос

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Гриценко выходит в лидеры на выборах президента при объединении с Садовым - опрос

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко имеет шансы выйти в лидеры в первом туре выборов президента в случае поддержки его кандидатуры мэром Львова, лидером "Самопомичи" Андреем Садовым.

Согласно данным опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко с 16 по 23 февраля, в случае такого объединения за А.Гриценко готовы проголосовать 15,6% украинцев, за шоумена Владимира Зеленского – 13,7%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 9%, за действующего президента Петра Порошенко – 8,4%, за кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 5,3%, за лидера Радикальной партии О.Ляшко – 3,1%.

50,9% опрошенных считают, что должен быть единый кандидат от демократический оппозиции на выборах президента, 18,1% - так не считают, 31% - затруднились ответить.

23% украинцев считают, что "единым кандидатом на президентских выборах от демократической оппозиции к нынешней власти" должен быть А.Гриценко, 14,5% - за Андрея Садового, 2,2% - за Романа Бессмертного и 1,9% - за Дмитрия Добродомова.

В ходе исследования было опрошено 2047 респондентов. Опрос проводился методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность – 2,2%.

Теги: #садовой #выборы #гриценко
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