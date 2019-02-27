Выборы2019

Выборы

17:05 27.02.2019

СБУ сообщает о предупреждении масштабной кибератаки на сайт ЦИК

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СБУ сообщает о предупреждении масштабной кибератаки на сайт ЦИК

Специалисты СБУ предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, которое обеспечивает работу официального Интернет-сайта Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает пресс-центр СБУ в среду, по выводам экспертов, кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации по подготовке к очередным выборам президента Украины.

"Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии "http flood", через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей. Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы "WordPress", что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов", - говорится в сообщении.

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности (ДКИБ) СБУ проверяют возможную причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.

Как сообщалось, днем ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ЦИК 24 и 25 февраля подвергалась DDoS-атакам со стороны РФ.

Теги: #цик #сбу #выборы #кибератака
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