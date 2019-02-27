Бойко: Миссия ОБСЕ в Украине нужна для обеспечения честности выборов

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" и кандидат в президенты Юрий Бойко на встрече с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметил важность миссии, направленную в Украину для контроля за честностью выборов.

"Это очень важно, поскольку мы уже сейчас видим, что по всей стране происходят попытки скупки голосов. Мы получаем очень много сигналов об этом", – сказал оппозиционный политик.

"Вчера, будучи в Чернигове, я еще раз получил информацию о том, что через офисы отдельных народных депутатов от БПП поступают средства для скупки голосов. Конечно, я открыто сообщил об этом миссии, поскольку считаю, что в сегодняшней ситуации, с таким накалом, который есть в обществе, нужно избежать любых фальсификаций. Если люди поймут, что их обманули, ситуация будет просто непредсказуемой. Выборы должны быть честными. Политики должны уважать выбор народа и не допускать позорящей страну скупки голосов", – подчеркнул Ю.Бойко.

Он отметил, что международная общественность знает о попытках фальсификации выборов в Украине. "Представители ПА ОБСЕ уже тоже слышали об этом, у них есть соответствующая информация. Они знают, что открыто расследование в отношении нескольких случаев скупки голосов. Чем больше внимания будет привлечено к подобным позорным случаям, тем больше шансов, что выборы пройдут честно", – резюмировал Ю.Бойко по итогам встречи с делегацией, которая состоялась во вторник, 26 февраля.