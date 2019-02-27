Колесников выступает за продажу населению газа государственной добычи по себестоимости

Весь добываемый в Украине газ необходимо пустить на нужды населения, считает председатель политсовета "Оппозиционного блока" Борис Колесников.

По его словам, нынешняя стоимость газа для населения не была сформирована по рыночному методу.

"Если бы она действительно была установлена по мировым меркам, то украинцы тратили бы на коммуналку не более 15% от своего дохода. А сегодня накоплены огромные долги, людям просто нечем платить. Это абсолютно бесполезная цена", - сказал Б.Колесников во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщают в пресс-службе "Оппоблока" в среду.

Он считает, что украинцы должны получать газ отечественной добычи по себестоимости.

"Нет другого выхода, кроме того, чтобы 17 миллиардов газа государственной добычи направить на нужды населения по себестоимости. Да, в таком случае бюджет недополучит доходы, но люди смогут оплатить свои счета за газ", - отметил оппозиционер.

Б.Колесников также напомнил о существовании программы Мирового банка, в рамках которой все устаревшие жилищные фонды в течение 8-10 лет будут утеплены и в разы повысят свою энергоэффективность.

"А пока этого не произошло, придется снабжать государственным газом всех жителей нашей страны, как бы это не рыночно не было, и какие бы нам советы не давали", - подчеркнул председатель политсовета "Оппозиционного блока".

По словам Б.Колесникова, для того, чтобы снабжать украинским газом население, не нужно принимать новые законы.

"Чиновникам "Нафтогаза" выдают по 8 миллионов долларов премиальных, а за что? Что изменилось? 90% жителей нашей страны не являются средним классом и живут намного хуже среднего уровня. Соответственно, откуда у них возьмутся доходы?", - добавил политик.

Б.Колесников считает бездумной нынешнюю тарифную политику государства.

"Людей загоняют в долговые ямы, вызывают "социальные взрывы" - это абсолютно бездумная политика. Раньше бюджет покрывал цену на импортный газ, а сейчас это перевесили на людей и за это еще получили премиальные. Что такого сделал руководитель "Нафтогаза", что он нуждается в премии? 8 миллионов можно заплатить гениальному конструктору за разработку передового гаджета или технологии, но точно не за то, чтобы человек лез в карманы украинцев", - подчеркнул он.