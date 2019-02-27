ГБР в четверг вызывает на допрос нардепа Дубиля по делу о подкупе избирателей – Луценко

Государственное бюро расследований (ГБР) в четверг, 28 февраля, вызывает на допрос народного депутата из фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля в деле о подкупе избирателей, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Могу подтвердить, что Государственное бюро расследований на завтра вызывает на допрос народного депутата Дубиля. Он, конечно же, не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на допрос", - сказал генпрокурор на брифинге в среду в Киеве.

При этом Ю.Луценко подчеркнул: "К В.Дубилю претензии есть, поскольку именно он по имеющимся у нас доказательствам, в том числе, аудио, записанным законным способом СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, которые организовывали "сетку" для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда".

По словам генпрокурора, суммы финансирования исчисляются "сотнями миллионов".

"У нас есть вопросы к господину Дубилу, и если он проявит добрую волю, то завтра следователь ГБР задаст ему эти вопросы", - сказал Ю Луценко.

Как сообщалось, 21 февраля заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды" по подкупу избирателей, которая действовала в разных регионах Украины.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.