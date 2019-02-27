Выборы2019

Выборы

15:18 27.02.2019

У Генпрокуратуры нет производств по какому-либо кандидату в президенты – Луценко

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У Генпрокуратуры нет производств по какому-либо кандидату в президенты – Луценко

У Генеральной прокуратуры Украины нет никаких юридических претензий ни к одному из кандидатов в президенты, заверяет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"У Генеральной прокуратуры Украины нет ни одного уголовного производства в отношении кого-либо из кандидатов в президенты Украины", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Киеве в среду.

По его словам, есть несколько кандидатов, которые "очень хотели бы, чтобы в отношении них были открыты дела для имиджа преследуемых властью".

"Нет. Ни к одному из кандидатов в президенты Генпрокуратура Украина не имеет никаких юридических претензий", - подытожил генпрокурор.

Теги: #луценко #гпу #производства #кандидаты #выборы
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