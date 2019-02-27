Выборы2019

Выборы

14:39 27.02.2019

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Тимошенко и Порошенко идут следом практически вровень – опрос

1 мин читать
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Тимошенко и Порошенко идут следом практически вровень – опрос

За шоумена Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 21,6% украинцев из тех, кто намерены прийти на выборы, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 14,9%, за действующего президента страны Петра Порошенко – 14,4%.

Согласно данным опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко с 16 по 23 февраля, за кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 8,6% избирателей, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко – 6,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,9%.

3,2% среди тех, кто намерен голосовать, готовы поддержать мэра Львова Андрея Садового, 3,1% - лидера партии "Наши" Евгения Мураева, 2,1% - кандидата от "Оппозиционного блока – партии мира и развития" Александра Вилкула, 1,9% - экс-главу СБУ Игоря Смешко.

80,4% всех опрошенных точно или скорее всего намерены принимать участие в голосовании на выборах президента Украины 31 марта, 13,3% - точно или скорее всего не намерены голосовать на выборах, 6,3% - затруднились ответить.

В ходе исследования было опрошено 2047 респондентов. Опрос проводился методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность – 2,2%.

Теги: #тимошенко #порошенко #зеленский #опросы2019
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:13 27.02.2019
Вопрос повышения налогообложения для IТ закрыт – участник встречи с президентом

Вопрос повышения налогообложения для IТ закрыт – участник встречи с президентом

15:05 27.02.2019
Зеленский побеждает всех во втором туре, Гриценко побеждает Порошенко и Тимошенко – опрос

Зеленский побеждает всех во втором туре, Гриценко побеждает Порошенко и Тимошенко – опрос

14:51 27.02.2019
Порошенко обещает увеличить поддержку многодетным семьям

Порошенко обещает увеличить поддержку многодетным семьям

14:48 27.02.2019
Украина должна проложить линии электропередач в Европу, создав "энергетический безвиз" - Порошенко

Украина должна проложить линии электропередач в Европу, создав "энергетический безвиз" - Порошенко

14:48 27.02.2019
Украина должна проложить линии электропередач в Европу, создав "энергетический безвиз" - Порошенко

Украина должна проложить линии электропередач в Европу, создав "энергетический безвиз" - Порошенко

14:13 27.02.2019
Зеленский встретился со спецпредставителем Госдепа США Волкером

Зеленский встретился со спецпредставителем Госдепа США Волкером

14:11 27.02.2019
Спецпредставитель Госдепа Волкер и посол США Йованович встретились с Зеленским

Спецпредставитель Госдепа Волкер и посол США Йованович встретились с Зеленским

13:44 27.02.2019
ВСК Рады по расследованию коррупции президента должна быть создана немедленно - Тимошенко

ВСК Рады по расследованию коррупции президента должна быть создана немедленно - Тимошенко

13:32 27.02.2019
ВСК Рады по расследованию коррупции президента должна быть создана немедленно - Тимошенко

ВСК Рады по расследованию коррупции президента должна быть создана немедленно - Тимошенко

13:28 27.02.2019
Порошенко предлагает Раде ратифицировать многостороннюю конвенцию для противодействия размыванию базы налогообложения

Порошенко предлагает Раде ратифицировать многостороннюю конвенцию для противодействия размыванию базы налогообложения

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР в четверг вызывает на допрос нардепа Дубиля по делу о подкупе избирателей – Луценко

У Генпрокуратуры нет производств по какому-либо кандидату в президенты – Луценко

Богомолец: Олигархи могут продать Украину Кремлю

Гриценко: Гладковський должен быть немедленно арестован

Ставки на победу Порошенко и Зеленского на выборах президента у букмекера bwin сравнялись

Юрий Бойко: Мы обеспечим пенсионерам достойную пенсию, которую они заслужили

Кива настаивает на международном независимом расследовании информации о расхищении средств в ОПК

Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

В БПП собираются вернуть в УК статью о незаконном обогащении, но соответствующую Конституции

В БДИПЧ ОБСЕ вновь заявляют о готовности включить наблюдателей от РФ в состав своей краткосрочной миссии в Украине

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА