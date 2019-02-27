Зеленский встретился со спецпредставителем Госдепа США Волкером

Шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по Украине Куртом Волкером и послом США Мари Йованович, сообщили в команде В.Зеленского.

"Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Курт - блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Марию Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались", - говорится в сообщении команды шоумена в Facebook в среду.

При этом отмечается, что во время встречи стороны "достигли полного взаимопонимания по всем вопросам".