Выборы2019

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14:13 27.02.2019

Зеленский встретился со спецпредставителем Госдепа США Волкером

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Зеленский встретился со спецпредставителем Госдепа США Волкером

Шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по Украине Куртом Волкером и послом США Мари Йованович, сообщили в команде В.Зеленского.

"Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Курт - блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Марию Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались", - говорится в сообщении команды шоумена в Facebook в среду.

При этом отмечается, что во время встречи стороны "достигли полного взаимопонимания по всем вопросам".

Теги: #зе_команда #зеленский #владимир_зеленский #волкер #команда_зеленского
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