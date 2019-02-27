Выборы2019

Выборы

13:10 27.02.2019

Богомолец: Олигархи могут продать Украину Кремлю

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Богомолец: Олигархи могут продать Украину Кремлю

Кандидат в президенты Ольга Богомолец считает, что Украина сейчас нуждается не изменения лиц у власти, а полного изменения системы и отстранения олигархов от власти.

"Нет такого ужасного преступления, на которое не пойдет олигарх ради сохранения состояния и собственного обогащения... Для них Украина вместе с землями и людьми, которые здесь живут - это большой актив, которым можно выгодно распорядиться. Сегодня они выкачивают огромные состояния с ее территории, а завтра - могут отдать независимость государства ради разрешений на разработку нефтегазовых месторождений где-то в Сибири. Ничего личного, только бизнес", - написала О.Богомолец на своей странице в Facebook.

Она отметила, что большинство украинских олигархов до сих пор связаны с кремлевскими общей собственностью, контрактами, обязательствами и дружбой.

"Если украинские олигархи решат, что им выгоднее договориться с Кремлем, чем продолжать противостояние, они сделают это легко и без колебаний, несмотря на все жертвы, которые принес украинский народ в борьбе за свободу и независимость", - отметила кандидат.

Теги: #ольга_богомолец #богомолец #выборы
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