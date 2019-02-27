В БПП собираются вернуть в УК статью о незаконном обогащении, но соответствующую Конституции

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" инициирует подготовку законопроекта, который вернет в Уголовный кодекс Украины статью о незаконном обогащении, которая уже будет соответствовать Конституции Украины, сообщил глава фракции Артур Герасимов.

"Фракция БПП выступает за то, что наказание за незаконное обогащение обязательно должно быть. Но оно должно быть исключительно конституционным. Потому наша фракция инициируется очную разработку нового законопроекта, который выпишет эту статью таким образом, что бы она обязательно была, но полностью соответствовала Конституции", - цитирует А.Герасимова пресс-служба партии БПП в среду.

Глава фракции призвал парламентские политические силы присоединиться к БПП в подготовке такого законопроекта, а также безотлагательно проголосовать его в сессионном зале.

Как сообщалось, 26 февраля источник в КС сообщил, что Конституционный суд Украины признал неконституционной статью ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

В КС подчеркнули, что законодательное определение "незаконного обогащения" как преступления делает возможным переложение этой обязанности со стороны обвинения на сторону защиты. "Суть презумпции невиновности в том, что определяющим является предположение о невиновности лица. Поэтому на лицо не может быть возложена обязанность доказывать свою невиновность и наличие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность", - сообщили в КС.