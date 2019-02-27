Выборы2019

Выборы

11:48 27.02.2019

В БПП собираются вернуть в УК статью о незаконном обогащении, но соответствующую Конституции

1 мин читать
В БПП собираются вернуть в УК статью о незаконном обогащении, но соответствующую Конституции

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" инициирует подготовку законопроекта, который вернет в Уголовный кодекс Украины статью о незаконном обогащении, которая уже будет соответствовать Конституции Украины, сообщил глава фракции Артур Герасимов.

"Фракция БПП выступает за то, что наказание за незаконное обогащение обязательно должно быть. Но оно должно быть исключительно конституционным. Потому наша фракция инициируется очную разработку нового законопроекта, который выпишет эту статью таким образом, что бы она обязательно была, но полностью соответствовала Конституции", - цитирует А.Герасимова пресс-служба партии БПП в среду.

Глава фракции призвал парламентские политические силы присоединиться к БПП в подготовке такого законопроекта, а также безотлагательно проголосовать его в сессионном зале.

Как сообщалось, 26 февраля источник в КС сообщил, что Конституционный суд Украины признал неконституционной статью ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

В КС подчеркнули, что законодательное определение "незаконного обогащения" как преступления делает возможным переложение этой обязанности со стороны обвинения на сторону защиты. "Суть презумпции невиновности в том, что определяющим является предположение о невиновности лица. Поэтому на лицо не может быть возложена обязанность доказывать свою невиновность и наличие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность", - сообщили в КС.

Теги: #конституционный_суд #бпп #конституция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:48 27.02.2019
Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

11:37 27.02.2019
В БПП собираются вернуть в УК статью о незаконном обогащении, но соответствующую Конституции

В БПП собираются вернуть в УК статью о незаконном обогащении, но соответствующую Конституции

11:27 27.02.2019
Закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине вступает в силу 28 февраля

Закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине вступает в силу 28 февраля

11:17 27.02.2019
Закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине вступает в силу 28 февраля

Закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине вступает в силу 28 февраля

11:12 27.02.2019
США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

11:02 27.02.2019
США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

10:22 27.02.2019
Тимошенко: Мы вернем Крым

Тимошенко: Мы вернем Крым

09:40 27.02.2019
Гриценко: Конституционный суд потерял легитимность в обществе и не имеет права на существование

Гриценко: Конституционный суд потерял легитимность в обществе и не имеет права на существование

09:10 27.02.2019
ЦИК рассмотрела заявление Гриценко по Госреестру избирателей, выполнив решение суда, но отказала в его удовлетворении

ЦИК рассмотрела заявление Гриценко по Госреестру избирателей, выполнив решение суда, но отказала в его удовлетворении

23:55 26.02.2019
Гриценко предлагает Залищук на пост министра иностранных дел Украины

Гриценко предлагает Залищук на пост министра иностранных дел Украины

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Юрий Бойко: Мы обеспечим пенсионерам достойную пенсию, которую они заслужили

Кива настаивает на международном независимом расследовании информации о расхищении средств в ОПК

Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

В БДИПЧ ОБСЕ вновь заявляют о готовности включить наблюдателей от РФ в состав своей краткосрочной миссии в Украине

В прошлом году парламентские партии потратили более 700 миллионов гривен - КИУ

Тимошенко обсудила угрозу фальсификации выборов в Украине с председателем ПА ОБСЕ

"Союз собственников жилья Украины" поддержала и подписала меморандум о сотрудничестве с Юлией Тимошенко

У Зеленского показали представителя "Зе!Команды" в Каменском

Богомолец: В Украине продолжается война ради обогащения

Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах призыв в армию будет отменен

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА