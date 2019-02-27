Крым был, есть и будет украинским, подчеркнула лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Мы вернем Крым. И должны готовиться к этому каждый день. Поддерживая наших граждан, оставшихся на полуострове, отстаивая их права и разоблачая противоправные действия оккупантов. И одновременно заботясь о правах людей, которые вынуждены были покинуть Крым и обосновались в материковой Украине", - написала она на своей странице в Facebook после посещения выставки "Удивительные истории Крыма" в Художественном арсенале во вторник.

Ю.Тимошенко напомнила, что ровно 5 лет Крым находится под оккупацией России и 5 лет Россия хочет, чтобы мир забыл, закрыл глаза на ее агрессию, "но мы не позволим это сделать".

По ее убеждению, именно люди, которых мы не можем бросить на произвол судьбы, а должны поддержать и укрепить в них веру в Украину - главная ценность, а не земли, так как "земли мы вернем".