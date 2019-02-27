Гриценко: Конституционный суд потерял легитимность в обществе и не имеет права на существование

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что Конституционный суд необходимо ликвидировать, поскольку он утратил легитимность через признание неконституционным наказание чиновников за незаконное обогащение.

"Конституционный Суд? Shutdown! Конституционный Суд вынес сам себе приговор. После того как он нагло/демонстративно встал на защиту чиновников-коррупционеров, КС потерял легитимность в обществе, а следовательно - больше не имеет права на существование. Rule of Law - это верховенство права, а не формальность соблюдения закона!", - написал он на своей странице в Facebook в среду, комментируя информацию источников о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины.

По мнению политика, "после позорного антинародного поступка судей КС единственный путь - Shutdown, с полной перезагрузкой".

"Я бы созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (чьи решения являются обязательными к выполнению всеми исполнительными органами страны) и решением СНБО: прекратил бюджетное финансирование нелегитимного КС; распустил нелегитимный КС с лишением дискредитированных судей всех титулов, званий и спецпенсий; провел прозрачную процедуру полного обновления состава КС, с обязательной проверкой кандидатов на полиграфе", - заявил А.Гриценко.