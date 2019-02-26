Выборы2019

Выборы

17:27 26.02.2019

Богомолец: В Украине продолжается война ради обогащения

1 мин читать
Богомолец: В Украине продолжается война ради обогащения

Кандидат в президенты Ольга Богомолец прокомментировала скандал по поводу выявленных журналистами фактах коррупции в оборонном комплексе и заявила, что ряд украинских чиновников и бизнесменов материально заинтересованы в том, чтобы война в государстве не завершалась.

"Прошло 5 лет после революции Достоинства, но справедливости ни стало больше. Такие же коррупционеры, как Янукович - используют должности для обогащения. Такие же талантливые дети, как Саша Стоматолог - рулят схемами, прикрываясь властью отца. Та же ложь, лицемерие и продажность только теперь под флагами ЕС и НАТО. Поэтому, с нетерпением ждем отрубленные руки, которые нам обещал Президент, если кто-то из его окружения будет наживаться на оборонке", - написала она на своей странице в Facebook во вторник.

При этом О.Богомолец акцентировала на острой необходимости внедрения в Украине новых стандартов оборонной прозрачности, действенных механизмов контроля использования оборонительных средств, а также важности международного аудита.

Теги: #ольга_богомолец #богомолец #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:07 26.02.2019
Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах призыв в армию будет отменен

Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах призыв в армию будет отменен

17:01 26.02.2019
"Наш край": президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров

"Наш край": президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров

16:56 26.02.2019
Президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров - "Наш край"

Президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров - "Наш край"

16:53 26.02.2019
Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК Украины со стороны РФ

Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК Украины со стороны РФ

15:29 26.02.2019
Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

15:27 26.02.2019
В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

15:12 26.02.2019
В Хмельницкой области сожгли борд Гриценко - пресс-служба

В Хмельницкой области сожгли борд Гриценко - пресс-служба

15:03 26.02.2019
В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

14:01 26.02.2019
Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения Президента в оборонной сфере

Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения Президента в оборонной сфере

13:36 26.02.2019
Гриценко назвал дедлайн по объединению с Садовым

Гриценко назвал дедлайн по объединению с Садовым

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Кива поддерживает инициативу Тимошенко о начале процедуры импичмента

Бойко: Цены на продукты питания выросли за год на 200% по вине власти

Верховный суд отказал Ю.Литвиненко в признании противоправности участия Зеленского в "Лиге Смеха" и нарушении финансирования его кампании

Тимошенко инициирует создание ВСК Рады по изучению материалов журналистского расследования о злоупотреблениях при закупках в армии

"Прекрасная история": в АПУ отреагировали на инициативу Тимошенко начать процедуру импичмента Президента

И.Луценко: Мы ждем от министра МВД опровержения информации о якобы подкупе избирателей фракцией БПП

Кива требует немедленного расследования информации о разворовываниях в оборонной сфере

Зеленский о хищениях в оборонном комплексе: Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Зеленский обсудил с послом Франции двустороннее сотрудничество между странами, большое внимание уделили вопросу освобождения оккупированных территорий

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА