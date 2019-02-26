Богомолец: В Украине продолжается война ради обогащения

Кандидат в президенты Ольга Богомолец прокомментировала скандал по поводу выявленных журналистами фактах коррупции в оборонном комплексе и заявила, что ряд украинских чиновников и бизнесменов материально заинтересованы в том, чтобы война в государстве не завершалась.

"Прошло 5 лет после революции Достоинства, но справедливости ни стало больше. Такие же коррупционеры, как Янукович - используют должности для обогащения. Такие же талантливые дети, как Саша Стоматолог - рулят схемами, прикрываясь властью отца. Та же ложь, лицемерие и продажность только теперь под флагами ЕС и НАТО. Поэтому, с нетерпением ждем отрубленные руки, которые нам обещал Президент, если кто-то из его окружения будет наживаться на оборонке", - написала она на своей странице в Facebook во вторник.

При этом О.Богомолец акцентировала на острой необходимости внедрения в Украине новых стандартов оборонной прозрачности, действенных механизмов контроля использования оборонительных средств, а также важности международного аудита.