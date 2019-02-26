Президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров - "Наш край"

Будущий президент Украины должен гарантировать автоматическое повышение пенсий и после президентских выборов, заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов, добавив, что президентские выборы не должны помешать ежегодному повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров.

"Уже 1 марта по инициативе президента Петра Порошенко произойдет повышение пенсий. И далее ежегодно 1 марта перерасчет пенсий должен происходить автоматически. Партия "Наш край" постоянно напоминал властям о необходимости выполнять законодательство о ежегодном осовременивании пенсий. В этом году это происходит впервые. Так должно быть и в последующие годы", – цитирует С.Шахова пресс-служба партии "Наш край" во вторник.

Народный депутат отметил, что повышение пенсий должно стать устоявшейся практикой.

"Напоминаем, что повышение пенсий – важный и сложный технологический процесс. Пенсии должны автоматически увеличиться у пенсионеров не только Киева, но и в Мариуполе, Краматорске, Лисичанске, в Сумской, Одесской, Волынской, Херсонской областях и в отдаленных районах Закарпатья. Правительство должно принять все меры для избежания технических и любых других проблем, а также возможных злоупотреблений чиновниками на местах", – убежден С.Шахов.

Он напомнил, что осовременивание пенсий – требование украинского законодательства, которое должно быть сохранено после президентских выборов.

"Избирательные гонки и их результат никак не должны повлиять на ежегодное повышение пенсий миллионам пенсионеров. Партия "Наш край" призывает власть обеспечить всесторонний контроль за процессом автоматического повышения пенсий", – резюмировал С.Шахов.

В партии напомнили, что 1 марта 2019г впервые пройдет автоматический перерасчет пенсий.