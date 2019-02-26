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15:44 26.02.2019

Кива поддерживает инициативу Тимошенко о начале процедуры импичмента

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Кива поддерживает инициативу Тимошенко о начале процедуры импичмента

Действующий президент Петр Порошенко должен понести ответственность за причастность к разворовыванию оборонных средств, об его участии в президентской гонке не может быть и речи, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива. 

"Его патриотические лозунги - лицемерная ложь, скрывающая действия, которые являются ничем иным, как государственной изменой! Человек, подозреваемый в госизмене, сделавший из войны инструмент собственного обогащения, не может быть участником избирательной гонки! Я поддерживаю позицию Юлии Тимошенко касательно необходимости начать процедуру импичмента и привлечения действующего президента к уголовной ответственности!", - написал он на своей странице в Facebook во вторник. 

И.Кива убежден в необходимости скорейшего расследования информации о причастности к преступлениям президента и его окружения.

"Факты, подтверждающие преступления нашего Гаранта, не могут остаться без внимания. Мы обязаны дать оценку всем преступным действиям власти. Оборонный комплекс страны стал кормушкой для ближайшего окружения Гаранта, его бизнеспартнеры - участники миллионных схем обворовывания оборонного комплекса государства! Наши территории не захватили – их продали", - отметил он.

Теги: #кива #тимошенко #импичмент #илья_кива
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