Выборы2019

Выборы

15:29 26.02.2019

Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

1 мин читать
Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили намерения блокировать работу систем, задействованных для обеспечения проведения выборов в Украине, к чему был причастен гражданин РФ.

Как сообщается на официальном сайте СБУ во вторник, оперативники спецслужбы установили, что житель Днепра создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети, при этом распространял неправдивые новости и деструктивные материалы, в том числе публичные призывы к изменению пределов территории и государственной границы Украины. К администрированию группы были причастны жители РФ.

"В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ также установили, что Интернет-провокатор, который является работником подчиненной организации в телеком-отрасли, вел электронную переписку с жителем России. Россиянин интересовался и собирал данные о сетях стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периодах времени, которые необходимы на восстановление их после повреждений", - сообщает пресс-центр СБУ.

"По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудование определенных операторов связи приведут к нарушению постоянного функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы", которая в данное время разворачивается", - добавили в спецслужбе.

В настоящее время ведется досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Теги: #сбу #выборы #россия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:27 26.02.2019
В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

15:12 26.02.2019
В Хмельницкой области сожгли борд Гриценко - пресс-служба

В Хмельницкой области сожгли борд Гриценко - пресс-служба

15:03 26.02.2019
В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

14:01 26.02.2019
Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения Президента в оборонной сфере

Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения Президента в оборонной сфере

13:36 26.02.2019
Гриценко назвал дедлайн по объединению с Садовым

Гриценко назвал дедлайн по объединению с Садовым

13:32 26.02.2019
"Прекрасная история": в АПУ отреагировали на инициативу Тимошенко начать процедуру импичмента Президента

"Прекрасная история": в АПУ отреагировали на инициативу Тимошенко начать процедуру импичмента Президента

12:56 26.02.2019
Пакет "азовских санкций" ЕС еще в работе

Пакет "азовских санкций" ЕС еще в работе

11:48 26.02.2019
Зеленский о хищениях в оборонном комплексе: Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови

Зеленский о хищениях в оборонном комплексе: Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови

11:43 26.02.2019
Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

11:40 26.02.2019
Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Кива поддерживает инициативу Тимошенко о начале процедуры импичмента

Бойко: Цены на продукты питания выросли за год на 200% по вине власти

Верховный суд отказал Ю.Литвиненко в признании противоправности участия Зеленского в "Лиге Смеха" и нарушении финансирования его кампании

Тимошенко инициирует создание ВСК Рады по изучению материалов журналистского расследования о злоупотреблениях при закупках в армии

И.Луценко: Мы ждем от министра МВД опровержения информации о якобы подкупе избирателей фракцией БПП

Кива требует немедленного расследования информации о разворовываниях в оборонной сфере

Зеленский обсудил с послом Франции двустороннее сотрудничество между странами, большое внимание уделили вопросу освобождения оккупированных территорий

Советники кандидатов в президенты Украины рассказали в Брюсселе об их видении внешней политики страны

Мингарелли: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов

Более 24 тысяч избирателей подали заявления об изменении места голосования - Слипачук

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА