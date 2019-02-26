Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили намерения блокировать работу систем, задействованных для обеспечения проведения выборов в Украине, к чему был причастен гражданин РФ.

Как сообщается на официальном сайте СБУ во вторник, оперативники спецслужбы установили, что житель Днепра создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети, при этом распространял неправдивые новости и деструктивные материалы, в том числе публичные призывы к изменению пределов территории и государственной границы Украины. К администрированию группы были причастны жители РФ.

"В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ также установили, что Интернет-провокатор, который является работником подчиненной организации в телеком-отрасли, вел электронную переписку с жителем России. Россиянин интересовался и собирал данные о сетях стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периодах времени, которые необходимы на восстановление их после повреждений", - сообщает пресс-центр СБУ.

"По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудование определенных операторов связи приведут к нарушению постоянного функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы", которая в данное время разворачивается", - добавили в спецслужбе.

В настоящее время ведется досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).