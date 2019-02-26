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15:23 26.02.2019

Бойко: Цены на продукты питания выросли за год на 200% по вине власти

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Бойко: Цены на продукты питания выросли за год на 200% по вине власти

В 2017 году действующая власть отменила государственное регулирование цен на товары первой необходимости, чем в очередной раз продемонстрировала свое настоящее, бесчеловечное отношение к обычным украинцам, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Ни одна страна в мире не отпускает цены на товары первой необходимости, находясь в условиях экономического кризиса и войны. Это – преступление против собственного народа! Из-за этого непродуманного решения, некоторые продукты питания подорожали за последний год примерно на 200%, стоимость хлеба выросла на 22%, молочные продукты, овощи и мясо – стали недопустимой роскошью для пенсионеров и многих украинцев", - считает политик, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя".

Оппозиционер отметил, что после победы на выборах первым шагом в борьбе с бедностью станет восстановление государственного регулирования цен на товары первой необходимости.

Ю.Бойко подчеркнул, что следующим шагом будет отмена дополнительных налогов на медикаменты, уменьшение стоимости газа и электроэнергии и рост прожиточного минимума.

"В дальнейшем мы продолжим работу над повышением социальных стандартов. Люди будут иметь достойный уровень жизни!", - подытожил политик.

Теги: #бойко #украина #цены
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