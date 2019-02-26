Выборы2019

Выборы

15:12 26.02.2019

В Хмельницкой области сожгли борд Гриценко - пресс-служба

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В Хмельницкой области сожгли борд Гриценко - пресс-служба

В воскресенье, 24 февраля, в Полонном Хмельницкой области по улице Ходякова ночью неизвестные подожгли агитационный борд кандидата на пост президента, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, сообщили в пресс-службе партии во вторник.

"Полиция ночью выехала на место преступления и зафиксировала факт правонарушения. Доверенное лицо кандидата в Полонном Анатолий Бобров написал заявление в правоохранительные органы и предоставил все необходимые документы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция инкриминирует совершение преступления, предусмотренного частью 2, ст.157 Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя".

Национальная полиция внесла информацию в Единый государственный реестр досудебных расследований под №700. По факту совершения преступления правоохранителями ведется следствие.

Теги: #гражданская_позиция #выборы #гриценко
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